Тренер сборной Испании назвал состав на финал Евро-2008

Главный тренер сборной Испании Луис Арагонес назвал состав команды на финальный матч Евро-2008 против сборной Германии. Состав почти тот же, что был на матче с Россией, разница в появлении Сеска Фабрегаса вместо травмированного Давида Вильи.

Наставник объявил стартовый состав команды, выступая в эфире телеканала Cuatro. Арагонес также заявил о том, что считает свою команду фаворитом финала. "Испания сильнее Германии", - цитирует тренера Лента.ру.

Ранее на турнире Арагонес использовал Фабрегаса в качестве игрока замены. Полузащитник хорошо проявил себя в предыдущих матчах – так, в матче 1/4 финала с Италией (0:0, 4:2 по пенальти) Фабрегас забил решающий послематчевый пенальти, а в полуфинале он вышел на поле во втором тайме вместо Вильи и отдал две голевые передачи.

Состав сборной Испании: Икер Касильяс – Хоан Капдевилья, Карлос Марчена, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос – Маркос Сенна, Давид Сильва, Андрес Иньеста, Хави, Сеск Фабрегас – Фернандо Торрес.