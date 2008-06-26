Гавранчич покидает Динамо

Горан Гавранчич и футбольный клуб Динамо достигли договоренности о досрочном расторжении контракта. Футболисту предоставлен статус свободного агента, сообщает Football.ua.

В Динамо сербский полузащитник пришел в 2001 году. За семь сезонов, проведенных в Киеве, Горан Гавранчич превратился из перспективного новичка в игрока европейского уровня. В лучших своих матчах Горан показывал высокое мастерство, по праву став одним из лидеров Динамо, завоевал симпатии киевских болельщиков, отмечает пресс-служба ФК "Динамо Киев".

Горан Гавранчич сыграл за Динамо 136 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 22 мяча, 26 поединков в Кубке Украины (2 мяча) и 51 встречу в еврокубках (3 мяча). С 2001 по 2006 года Горан был игроком национальной сборной Сербии. Последние полгода Гавранчич на правах аренды играл за ПАОК(Греция).