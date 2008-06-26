Все голы в матче Германия - Турция (видео)

Главный тренер немецкой сборной признал, что его команда справилась с обескровленными потерей половины состава турками только с помощью удачи.

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"Турки были очень сильны технически, и были такие отрезки игры, когда они вполне могли достичь нужного результата", - приводит слова Йоахима Лева Football.ua

Напомним, вчера в первом полуфинальном матче Евро-2008 подопечные Лева на последней минуте завоевали путевку в финал. Турки в очередной раз проявили характер и показали великолепную игру. Но были чуть-чуть менее удачливы. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу сборной Германии.

Кстати, проигрыш турецкой сборной в полуфинале Евро-2008 сохранил жизни 1111 баранов: их глава Федерации футбола Турции Хасан Доган пообещал зарезать (в качестве жертвы) в случае победы национальной команды в полуфинальном матче.

Стот отметить, что зрители во всем мире не смогли в полной мере насладиться захватывающим полуфиналом.

Гроза и буря, которые прошли по Австрии, создали большие проблемы для показа этой встречи. В течение второго тайма видеокартинка периодически пропадала, а последние пятнадцать минут матча исчезла совсем, а ведь именно в этот временной отрезок было забито три мяча!