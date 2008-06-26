Кто лишил Европу футбола на решающие пятнадцать минут

В концовке первого полуфинального матча европейского первенства развернулась настоящая трагедия, и немногим телезрителям посчастливилось увидеть все своими глазами.

Гроза и буря, которые прошли по Австрии, создали большие проблемы для показа этой встречи. В течение второго тайма видеокартинка периодически пропадала, а последние пятнадцать минут матча исчезла совсем, а ведь именно в этот временной отрезок было забито три мяча!

Продолжалась трансляция только на Swiss TV, и на телеканале Аль-Джазира.

Причина такого казуса, если не сказать большего, состоит в том, что в Австрии прошла волна сильных дождей с грозами, а ведь картинка со всех стадионов чемпионата на Европу идет через центр в Вене, который временно был обесточен силами природы.

В связи со штормовыми ветрами организаторы даже вынуждены были эвакуировать людей из фан-зоны в Вене. Сила ветра достигала отметки 60 миль/час. Двое людей получили повреждения, находясь в этой зоне и пострадав от сил стихии.

Football.ua