Сыгран первый тайм в матче Испания - Италия

Ровная борьба, скажем так

Завершился первый тайм в четвертьфинальном матче Евро-2008 Испания - Италия Завершился первый тайм в четвертьфинальном матче Евро-2008 Испания - Италия Испания - Италия 0:0.

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