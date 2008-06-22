Сыгран первый тайм в матче Испания - Италия

22:28, 22 июня 2008
Спорт
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Ровная борьба, скажем так

Фото Reuters
Завершился первый тайм в четвертьфинальном матче Евро-2008 Испания - Италия

Испания - Италия 0:0.

 

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