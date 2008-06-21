В Крыму установят памятник тренеру сборной России по футболу

Россиян, владельцев одного из пансионатов на южном берегу Крыма, так поразила победа сборной России над шведами, что они решили установить памятник тренеру россиян Гуусу Хиддинку.

Как передает Новый канал, скульптору Евгению Яблонскому на выполнение заказа дали рекордно малый срок - двое суток. Гипсовый памятник тренеру должен стоять в пансионате сегодня, когда россияне будут играть в четвертьфинале. Пока готова пластилиновая модель. Чтобы сделать гипсовую в натуральную величину, говорит художник, придется без перерыва работать до утра. Евгений Яблонский, скульптор: “ Впервые в жизни такой заказ, который можно по срокам занести в книгу Гиннеса. Болеем за Россию, болеть за Украину уже мочи нет.”