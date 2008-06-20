Букмекеры вернули Германии статус фаворита Евро-2008

Сборная Германии после победы в четвертьфинале чемпионата Европы над командой Португалии (3:2) стала главным фаворитом букмекеров. Немцы считались основными претендентами на чемпионство перед началом турнира, однако потеряли этот статус, уступив на групповом этапе Хорватии (1:2).

Букмекерская контора Pinnacle принимает ставки на победу Германии в Евро-2008 с коэффициентом 3,65 (чем ниже коэффициент - тем выше шансы, напоминает Лента.ру). Перед игрой с португальцами коэффициент на успех немцев был почти в два раза выше - 7,4 (при том, что у Португалии коэффициент был выше - 6).

На втором месте в списке фаворитов турнира идет сборная Голландии. В Pinnacle коэффициент на ее победу составляет 4,37. Испания котируется с коэффициентом 5,7.

Коэффициент на победу сборной России равен 17. Лучшие деньги можно сделать, если повезет, на команде Турции - 27,25.