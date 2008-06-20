Будущий тренер "Челси" берет вину за нынешнее поражение португальцев

Тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари взял вину за поражение от команды Германии на Евро-2008 на себя, сообщает официальный сайт турнира.

"Главным виновником того, что мы не попали в полуфинал, являюсь я сам, поскольку это я отвечаю за формирование состава и выбор тактики", - сказал бразильский специалист после поражения от немцев со счетом 2:3.

По его мнению, команда тактически неверно играла при розыгрыше соперником стандартных положений, после которых немцы забили два из трех своих голов. "Нам пришлось столкнуться с чрезвычайно классной командой, которая отлично использует стандартные положения, что и сыграло сегодня решающую роль, - отметил Сколари. - Мы уступили, потому что играли неправильно - при розыгрыше штрафных, угловых и во многих других ситуациях. У отдельных футболистов нашей команды были задачи играть персонально против Баллака и других игроков соперника. Когда дело доходило до "стандартов", с ними рядом оказывались совершенно другие футболисты, и немцы выжали из этого максимум".

Тренер сборной Португалии, который после Евро-2008 завершает работу с командой и уходит в лондонский "Челси", подчеркнул, что очень разочарован поражением в четвертьфинале, поскольку у его подопечных были все шансы гораздо лучше выступить на европейском первенстве.

В полуфинале Евро-2008 соперником команды Германии станет победитель матча Хорватия - Турция, который будет сыгран в пятницу в Вене.