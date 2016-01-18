СМИ: Игроки мирового тенниса подозреваются в организации договорных матчей

Об этом говорится в материале британской телерадиовещательной корпорации ВВС, которая вместе с медиа-компанией BuzzFeed News получила документы о материалах расследования Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) начатого в 2007 году, передает Украинская правда.

Сообщается, что среди игроков, которые попали под подозрение, есть участники турнира "Большой шлем".

Как говорится в материале, в документах есть свидетельства деятельности игорных синдикатов в России и Сицилии (Италия), которые, как считает следствие, заработали сотни тысяч фунтов стерлингов на ставках на договорных матчах. Три матча состоялись в Уимблдоне.

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Отмечается, что еще в 2008 году были названы имена 28 теннисистов, которые принимали участие в договорных матчах. Однако дальнейшего расследования по этому делу не было.

В материале говорится, что ВВС и BuzzFeed News решили пока не раскрывать имена теннисистов, так как их вину нельзя доказать без доступа к их телефонным разговорам, компьютерам и банковским счетам.

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Также отмечается, что Ассоциация безопасности европейского спорта (ESSA), которая отслеживает ставки для ведущих букмекеров, заметила более 50 подозрительных матчей в 2015 году. Организация заявила, что теннис вызывает больше подозрений, чем любой другой вид спорта.