В Польше уверены: что бы пресса ни писала, а Евро-2012 будет

Председатель Сената Республики Польша Богдан БОРУСЕВИЧ убежден, что Евро-2012 состоится в Польше и Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН о распространенной некоторыми СМИ информации о неофициальных переговорах, в частности, с Германией, о возможности проведения в этих двух странах (Польше и Германии – УНИАН) Евро-2012 и отказе в этом Украине.

Б.БОРУСЕВИЧ отметил, «пресса пишет разные вещи, у нас пресса свободная».

Он подчеркнул: «Евро-2012 будет в Польше и в Украине, и по поводу этого у меня нет сомнений».

При этом он отметил, что сейчас в обеих странах ведется инвестиционная работа.