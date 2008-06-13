Сегодня «Свобода Савика Шустера» посвящена Евро-2012
06:27, 13 июня 2008Спорт
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Передача начнется на час раньше обычного
13 июня в 20.30 на телеканале «Интер» начнется программа «Свобода Савика Шустера», посвященная проблемам подготовки Украины к финалу Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как сообщили УНИАН в Информ-службе Федерации футбола Украины, участие в дискуссии на эту сверхважную для всей страны тему примет президент Федерации футбола Украины, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС.
Эта пятничная программа станет первой в рамках масштабной социальной акции на телеканале «Интер», которая имеет целью привлечь внимание общественности к вопросам подготовки нашего государства к континентальному форуму 2012 года, говорится в сообщении.
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