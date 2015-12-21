Болельщики выбрали песню сборной Украины на Евро-2016

С 16 по 20 декабря украинские болельщики имели возможность приобщиться к общенациональному проекту и выбрать песню, которая станет музыкальной визитной карточкой нашей сборной на стадионах Франции и будет звучать перед объявлением состава команды, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

С самого начала конкурса на суд болельщиков было представлено 4 песни и дана возможность предложить свой вариант. Большинство участников голосования указали в комментариях песню «Їхали Козаки» группы «Тінь Сонця», поэтому она также была добавлена к списку музыкальных композиций.

Отметим, что в проекте приняли участие более 15 тысяч человек, голоса которых распределились следующим образом:

1 место - «Їхали Козаки» (Тінь сонця) - 42 %

2 место - «Вставай» (Океан Эльзы) - 37 %

3 место - «Червона Рута» - 9%

4 место - «Весна» (Вопли Видоплясова) - 4%

5 место - «Смерека» (Мadheads) - 3%