Тренер сборной Польши назвал причину поражения в матче с немцами

Главный тренер сборной Польши Лео Бенхаккер заявил, что первый гол Лукаша Подольски в ворота его команды стал решающим в матче Евро-2008 с Германией, закончившемся со счетом 2:0 в пользу немцев. При этом наставник отметил, что гол, возможно был забит из офсайда. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Голландский специалист рассказал, что его команда хорошо начала игру, но пропустив первый мяч на 20-й минуте, не смогла быстро собраться и продолжить атаковать столь же активно.

По словам Бенхаккера, второй гол, забитый Подольски на 72-й минуте, поляки пропустили из-за того, что пытались идти вперед и оголили тылы.

Тренер добавил, что польские футболисты расстроены поражением, но намерены бороться за выход из группы B, в которой также выступают команды Австрии и Хорватии.