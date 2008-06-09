Тренер сборной Польши назвал причину поражения в матче с немцами
09:54, 09 июня 2008Спорт
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Футболисты расстроены
|Лео Бенхаккер. Фото REUTERS
Голландский специалист рассказал, что его команда хорошо начала игру, но пропустив первый мяч на 20-й минуте, не смогла быстро собраться и продолжить атаковать столь же активно.
По словам Бенхаккера, второй гол, забитый Подольски на 72-й минуте, поляки пропустили из-за того, что пытались идти вперед и оголили тылы.
Тренер добавил, что польские футболисты расстроены поражением, но намерены бороться за выход из группы B, в которой также выступают команды Австрии и Хорватии.
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