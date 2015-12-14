Гроссмейстеры Мотричко и Аникеев выиграли по две из трех золотых медалей чемпионата Украины по шашкам

Мотричко к золоту, завоеванному ранее в классической программе, добавила титул чемпионки Украины в турнире по быстрым шашкам и завоевала серебро в блице, сообщает пресс-служба Федерации шашек Украины.

В турнире по быстрым шашкам Мотричко набрала в итоговой таблице 12 баллов, опередив ставшую серебряным призером Анну Дмитренко из Запорожья и Ольгу Балтажи, которая завоевала бронзу (по 11 очков).

Подтвердила свое реноме и Чемпионка мира -2015 по блицу в Турции, международный гроссмейстер Ольга Балтажи из Ивано-Франковска. Ей не было равных и в турнире по блицу чемпионата Украины. Балтажи набрала 14 очков, опередив Мотричко на 2 балла (12). Бронза на счету Виктории Белой (Одесская обл.) - 11 очков.

Двукратным Чемпионом Украины 2015 года по шашкам стал и харьковчанин, международный гроссмейстер Юрий Аникеев, который после победы в классике также завоевал золото в быстрых шашках. Он набрал 15 очков, опередив по дополнительным показателям Игоря Кирзнера из Запорожья (15), и Юрия Бобкова из Запорожья - 14.

А победителем мужского турнира по блицу стал международный гроссмейстер из Запорожья Игорь Кирзнер. Он набрал 14 очков, опередив по дополнительным показателям Дениса Шкатулу (Винницкая обл.) - 14, а также Леонида Ципеса (Харьковская обл.) - 12.

Чемпионат Украины по международным шашкам среди мужчин и женщин в трех видах программы проходил в Белой Церкви (Киевская область) с 4 по 13 декабря