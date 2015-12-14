"Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с немецким "Шальке-04"

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой соперником донецкого "Шахтер" стал немецкий "Шальке-04".

Первый матч горняки проведут во Львове, ответный - в Гельзенкирхене.

Игры пройдут 18 и 25 февраля.

Жеребьевку плей-офф Лиги Европы провели генсек УЕФА Джанни Инфантино и посол финала Лиги Европы-2016 в Базеле знаменитый в прошлом швейцарский футболист Александр Фрей, родившийся в Базеле. Он начинал (1997/98) и заканчивал (2009-2013) карьеру в одноименном футбольном клубе "Базель".

Донецкая команда, которая перешла в Лише Европы из самого престижного еврокубка - Лиги чемпионов - изначально была посеяна во второй корзине. Среди ее потенциальных соперников значились «Атлетик» (Бильбао, Испания), «Базель» (Швейцария), «Байер» (Леверкузен, Германия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Рим, Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Наполи» (Неаполь, Италия), «Олимпиакос» (Афины, Греция), «Порту» (Португалия), «Рапид» (Вена, Австрия), «Тоттенхэм» (Англия) и «Шальке-04» (Гельзенкирхен, Германия).

Не могли быть соперниками украинского клуба два представителя России - "Краснодар" и "Локомотив" (Москва).