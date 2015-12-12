Сборная Украины попала в группу с Германией на Евро-2016
19:52, 12 декабря 2015Спорт
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Также соперниками нашей команды станут сборные Польши и Северной Ирландии.
uefa.com
В Париже состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года, по итогам которой соперниками сборной Украины стали команды Германии, Польши и Северной Ирландии.
Полностью результаты жеребьевки выглядят так:
Группа А - Франция, Румыния, Албания, Швейцария.
Группа B - Англия, Россия, Уэльс, Словакия.
Группа C - Германия, УКРАИНА, Польша, Северная Ирландия.
Группа D - Испания, Чехия, Турция, Хорватия.
Группа E - Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция.
Группа F - Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу состоится с 10 июня по 10 июля во Франции.
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