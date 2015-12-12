Сборная Украины попала в группу с Германией на Евро-2016

В Париже состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года, по итогам которой соперниками сборной Украины стали команды Германии, Польши и Северной Ирландии.

Полностью результаты жеребьевки выглядят так:

Группа А - Франция, Румыния, Албания, Швейцария.

Группа B - Англия, Россия, Уэльс, Словакия.

Группа C - Германия, УКРАИНА, Польша, Северная Ирландия.

Группа D - Испания, Чехия, Турция, Хорватия.

Группа E - Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция.

Группа F - Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по футболу состоится с 10 июня по 10 июля во Франции.