Игрок "Днепра" Зозуля выставил медаль за участие в финале Лиги Европы на благотворительный аукцион для воинов АТО

Футболист днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля, участвоваший в финале Лиги Европы сезона 2014/15 выставил на аукцион свою медаль за участие в этом матче, сообщается на страничке в Facebook спортсмена.

"Ни для кого не секрет,что война еще не окончена и Наши ребята все так же нуждаются в помощи,ведь уже наступила зима.А в полях это ощущается на много сильнее. На данный момент,мое высшее достижение в футболе-финал Лиги Европы.С этого памятного и исторического матча у меня есть медаль. Сегодня я хочу выставить ее на аукцион! Все вырученные средства пойдут на нужды ребят в зоне АТО!", - написал Зозуля.

Стартовая цена лота 10000 грн. Аукцион продлится до конца года - 23:59 31.12.2015.

"Ставки пишите в комментариях.Аукцион проходит только на моей странице", - подытоживает игрок "Днепра".

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги Европы-2015 днепропетровский "Днепр" играл с испанской "Севильей" и уступил в уполрнейшей борьбе со счетом 2:3.