Киевский полумарафон стал членом Ассоциации международных марафонов

AIMS объединяет более 300 беговых событий в 95 странах мира, сообщает пресс-служба оргкомитета киевского марафона.

«Для нас это большая ответственность и шанс. К вступлению в AIMS мы готовились несколько лет, ведь для начала необходимо было сертифицировать трассу и выполнить ряд условий. В 2016-м у нас будет уже седьмой полумарафон. За это время мы стали лидером беговых соревнований в нашей стране и установили высокие стандарты подобных событий. Теперь время активно выходить на международную арену. Тем более, что ситуация в стране стабилизировалась. Далее в планах получения «бронзовой» отметки IAAF (Международной федерации легкой атлетики)», – прокомментировал эту новость Дмитрий Черницкий, генеральный менеджер Run Ukraine.

Команду Run Ukraine со вступлением в AIMS поздравил Теодосич Ливитсанос, генеральный администратор организации: «Мы рады приветствовать «Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2016» в составе AIMS. Отныне, бегуны со всего мира будут знать о киевском полумарафоне. Это важный шаг для развития беговой культуры в Украине. Благодаря достижениям украинских профессиональных легкоатлетов ваша страна известна во всем мире, теперь эту эстафету должен подхватить и беговая культура».

Вступлению в AIMS предшествовала сертификация трассы – результаты спортсменов на дистанции 21,0975 км будут признаны международным сообществом, то есть, атлеты смогут устанавливать рекорды Европы и мира. Кроме того, показав хорошее время на киевских холмах можно будет попасть на марафоны, которые требуют от спортсменов квалификационных результатов».

«Это важное событие не только для киевского марафона, но и для всей беговой Украины. Это открывает хорошие перспективы для международного развития и туризма. Подобные мероприятия - реальный пример украинской евроинтеграции. Не словом, а делом». – прокомментировала эту новость Ирина Лищинская, серебряный призер олимпийских Игр (2008) и чемпионата мира (2007) в беге на дистанции 1500 метров.

Следующий «Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2016» состоится 17 апреля 2016-го года. В рамках мероприятия планируются взрослые забеги: 21,0975, 10, 5 и 2 (благотворительный забег) км. Детские забеги: 1000, 500 и 100 м, а также заезды роллеров.