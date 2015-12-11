Гендиректор ФК "Днепр": Коломойский не бросает команду и продолжит ее финансировать

Гендиректор «Днепра» Андрей Стеценко рассказал, откуда взялись слухи о возможном роспуске команды и почему Коломойский не собирается продавать клуб, сообщает "Главком".

"Днепр" был, есть и будет. Игорь Коломойский не собирается бросать команду, по-прежнему готов ее финансировать. Может быть, не в таких объемах, как было совсем недавно, в связи с экономической ситуацией, сложившейся в нашей стране, но я вам ответственно заявляю: "Днепр" при этом владельце будет полноценно жить, - заявил Стеценко.

"Никто в клубе никому из футболистов не предлагал покинуть команду по собственному желанию. Речь шла о совершенно простых вещах: если у кого-то, по его мнению, существуют какие-то проблемы, то они не должны переноситься на футбольное поле. Эти проблемы, как то малое игровое время, уровень заработной платы, должны быть озвучены руководству клуба, которое, в свою очередь, постарается их решить. Кто хочет покинуть команду, должен это сказать, а не демонстрировать свое желание на поле. Вот и все, что я обсуждал с игроками", - отметил гендиректор.

"Слухи не комментирую, особенно те, которые не имеют ничего общего с реальностью. А она такова: ни о какой продаже клуба, либо смене владельца, речь не идет. И вообще, было бы очень интересно посмотреть на очередь из желающих приобрести футбольный клуб "Днепр", - продолжил один из руководителей клуба.

"У клуба нет никаких проблем с финансированием. Если какие-то задержки по заработной плате игроков и присутствуют, то эти вопросы все равно рано или поздно решаются. И не надо спекулировать этим вопросом. Я могу сказать следующее: с момента моей встречи с футболистами прошло четыре дня. За это время никто из них не заявил, что хочет уйти из «Днепра», в том числе и по причине задержки заработной платы. По-видимому, игроки удовлетворены своими зарплатами настолько, что они готовы терпеть и определенные задержки", отметил также Стеценко.

Как сообщал УНИАН, накануне в ряде СМИ появилась информация о роспуске команды в ближайшее время. Затем ее опроверг в комментарии официальному сайту Андрей Стеценко.

Накануне "Днепр" провел заключительный матч в 2015-м году, обыграв в последнем туре группового этапа Лиги Европы норвежский "Русенборг" со счетом 3:0.