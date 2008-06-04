Тимощук привез Кубок УЕФА на Волынь

Сегодня капитан футбольной команды «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), лучанин Анатолий ТИМОЩУК привез спортивный трофей в родной город.

Как передает корреспондент УНИАН, встречали спортсмена в замке Любарта председатель областной государственной администрации Николай РОМАНЮК, городской председатель Богдан ШИБА, болельщики. Волынский народный хор спел спортсмену «Многая лета», а рыцари замка Любарта дали поздравительный залп из старинного оружия в его честь.

А.ТИМОЩУК поблагодарил присутствующих за теплый прием: «Мне очень приятно вернуться на родную землю. Наша команда завоевала этот почетный трофей не в последнюю очередь благодаря поддержке наших болельщиков, в том числе и волынских».

Н.РОМАНЮК, в свою очередь, выразил надежду, что "сегодняшнее событие даст толчок для развития в области детского футбола, физкультуры и спорта. Получив Кубок с флагом Украины, Анатолий ТИМОЩУК возвеличил Украину».

Позже, на встрече с болельщиками на стадионе «Авангард», где начиналась карьера футболиста в команде «Волынь», А.ТИМОЩУК в который раз поблагодарил своих почитателей за поддержку.

Председатель облгосадминистрации вручил спортсмену Почетную грамоту облгосадминистрации и волынскую вышиванку, а родители А.ТИМОЩУКА получили Благодарность председателя облгосадминистрации.

Как сообщалось, 14 мая в Манчестере российский клуб «Зенит», капитаном которого является А.ТИМОЩУК, в финальном матче за Кубок УЕФА победил шотландский "Глазго Рейнджерс".

Во время церемонии награждения президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ вручил Кубок А.ТИМОЩУКУ, вышедшему на награждение с флагом Украины.