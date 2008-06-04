Ющенко сделал Тимощука заслуженным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом присвоил игроку Национальной сборной команды Украины по футболу, капитану футбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург» Анатолию ТИМОЩУКУ звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил сегодня на встрече с А.ТИМОЩУКОМ.

Глава государства поздравил спортсмена с завоеванием Кубка УЕФА футбольной командой «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), капитаном которой является А.ТИМОЩУК.

«Приятно осознавать, что капитаном победной команды является гражданин и настоящий патриот Украины. С удовольствием хочу поблагодарить лично Вас как за причастность к выдающемуся спортивному достижению, так и за глубокую любовь к Украине», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил уверенность в новых спортивных достижениях А.ТИМОЩУКА, в том числе в играх за украинскую национальную сборную и в составе символической сборной команды Европы по футболу.

Президент пожелал А.ТИМОЩУКУ счастья, здоровья, неисчерпаемого вдохновения, дальнейших побед во имя спорта и во славу Украины.

Во встрече приняли участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО и председатель Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО, со стороны Секретариата Президента Украины – заместитель главы Секретариата Юрий БОГУЦКИЙ.