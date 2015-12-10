Ярмоленко о "Маккаби": "Даже в чемпионате Украины команды так сильно не обороняются"

Вингер киевского "Динамо" прокомментировал свое повреждение, а также выход команды в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Football.ua.

"Пока тяжело что-то говорить о травме. Завтра пройду обследование, тогда станут известны детали. Надеюсь, ничего серьезного, неделю-вторую отдохну. Хорошо, что отпуск. Ничего страшного, самое главное — мы вышли в плей-офф, подарили праздник и себе, и болельщикам", — начал Андрей Ярмоленко.

"Ребята — молодцы, сегодня была очень тяжелая игра, но мы выиграли. Выход из группы свидетельствует о том, что мы на правильном пути. Тренерский штаб за то время, когда они у руля команды, наверное, правильно подбирает тренировочный процесс, тактику, и это приносит свои плоды".

"В 99-м году "Динамо" последний раз выходило из группы, повторюсь, безумно рад тому, что мы вышли в плей-офф".

"Было видно, что не все получается. Игроки "Маккаби" вели себя пассивно, не атаковали. Даже в чемпионате Украины команды так сильно не обороняются. Было тяжело, хорошо, что забили мяч в первом тайме, стало играть легче. Какой-то груз ответственности после этого спал".

"Уйду ли я из Динамо? Все зависит от предложений и от того, что на это скажет президент. Я загадывать не буду, если будет хороший вариант, который устроит и меня, и клуб, мы будем разговаривать с Игорем Суркисом. То, о чем мы разговаривали с президентом, когда подписывали контракт, — останется между нами", — подытожил лидер "Динамо".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" обыграло израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и впервые за 16 лет вышло в плей-офф Лиги чемпионов, 1/8 финала.