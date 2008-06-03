Тимощук привезет Кубок УЕФА в Луцк

Капитан санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий ТИМОЩУК завтра, 4 июня, привезет в родной Луцк Кубок УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, утром в гостинице „Zaleski" состоится пресс-конференция А.ТИМОЩУКА, после которой кубок перевезут на Замковую площадь перед Луцким замком, где его презентуют общественности города.

Потом на открытой машине кубок провезут по улицам города на стадион «Авангард», где в 13.00 состоится встреча с волынскими болельщиками.

Городской председатель Луцка Богдан ШИБА, сообщая о визите на родину А.ТИМОЩУКА, отметил, что «это будет не презентация кубка, а презентация нашего земляка - Анатолия ТИМОЩУКА, который смог его завоевать и достичь таких высоких результатов в спорте».

Такую уникальную возможность выдающийся футболист А.ТИМОЩУК подарит родному городу благодаря триумфальному выигрышу "Зенита" в финале одного из двух самых престижных европейских кубков над «Глазго Рейнджерс» - 2:0.