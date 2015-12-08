Дмитрий Лашин и Наталья Легонькова признаны лучшими легкоатлетами ноября в Украине
Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов ноября в Украине.
Лучшими спортсменами признаны бегуны Дмитрий Лапшин и Наталья Легонькова, сообщает пресс-служба ФЛАУ.
У мужчин второй месяц подряд лучшим признан Лашин, который в ноябре победил на чемпионате Украины по кроссу в Луцке на дистанции 10 км (30.46) и занял 9-е место на соревнованиях по кроссу в Тилбурге, Нидерланды на дистанции 10 км (30.46).
У женщин больше всего голосов набрала Легонькова – в активе которой в конце осени были победа на полумарафоне в польском Косцяне (1:15.51) и второе место на чемпионате Украины по кроссу в Луцке на дистанции 4 км (13.54).
Опрос проводится ежемесячно среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.