Украинские тяжелоатлеты завоевали 7 лицензий на Олимпийские игры-2016

Мужская команда Украины получила 4 лицензии из 6-и, женской команде не хватило одного балла, чтобы получить максимальное количество лицензий - 4 - и в Бразилии нашу страну представит 3 представительницы тяжелой атлетики, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики Украины.

В 2015-м году украинские тяжелоатлеты завоевали медали на всех международных стартах, кроме чемпионата мира: на чемпионате Европы среди взрослых в Грузии женская сборная Украины стала лучшей на континенте, мужская сборная стала первой на Чемпионате Европы 2015 среди юниоров в Литве. Также, по итогам Европейской федерации тяжелой атлетики согласно выступлениям спортсменов в 2015 году, Федерация тяжелой атлетики Украины вошла в 5-ку лучших на континенте, оказавшись на итоговом 4-м месте.

На Чемпионате мира в Хьюстоне (США) украинская мужская и женская сборные заняли 12-е место среди 75 стран мира. В шаге от заветных медалей, на 4-м месте, закончили свои выступления Александр Пелешенко в весовой категории до 85 кг и Юлия Калина в категории до 63 кг. Также в 10-ку сильнейших тяжелоатлетов мира вошли Дмитрий Чумак (до 94 кг) на 6-м месте, Роман Зайцев (до 105 кг) на 7-м месте и Юлия Паратова (до 53 кг) на 8-м месте.