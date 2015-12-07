Луганская "Заря" уволила 11 игроков из-за договорных матчей (видео)
13:15, 07 декабря 2015Спорт
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Одна из ведущих команд Украины, идущая на 3-м месте в УПЛ, избавилась от футболистом молодежного состава (U-19).
"Заря" проводит чистку рядов / zarya-lugansk.com
Идущая на третьем месте в Премьер-лиге Заря отчислила 11 футболистов из юношеского состава за участие в поединках с заранее оговоренным исходом.
Руководство Зари комментирует инцидент с увольнением молодых футболистов
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