Футболист из России стал причиной исключения "Реала" из Кубка Испании

Россиянин был дисквалифицирован на эту встречу, но вышел в стартовом составе и забил мяч, сообщает Lenta.ru со ссылкой на As.

Хавбек, выступая в прошлом сезоне на правах аренды за «Вильярреал», получил желтую карточку, которая стала для него третьей. Согласно регламенту, Черышев не имел права выходить на поле в составе «королевского» клуба против «Кадиса».

Встреча в Кадисе, которая состоялась 2 декабря, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Россиянин впервые вышел в стартовом составе мадридского клуба и забил свой первый мяч за «сливочных» уже на третьей минуте встречи.