Футболист из России стал причиной исключения "Реала" из Кубка Испании
18:03, 04 декабря 2015Спорт
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Мадридский футбольный клуб «Реал» исключен из Кубка Испании из-за участия российского легионера Дениса Черышева в первом матче 1/16 финала турнира против «Кадиса».
Черышев забил гол, но стал причиной исключения клуба из числа участников Кубка / sport-xl.org
Россиянин был дисквалифицирован на эту встречу, но вышел в стартовом составе и забил мяч, сообщает Lenta.ru со ссылкой на As.
Хавбек, выступая в прошлом сезоне на правах аренды за «Вильярреал», получил желтую карточку, которая стала для него третьей. Согласно регламенту, Черышев не имел права выходить на поле в составе «королевского» клуба против «Кадиса».
Встреча в Кадисе, которая состоялась 2 декабря, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Россиянин впервые вышел в стартовом составе мадридского клуба и забил свой первый мяч за «сливочных» уже на третьей минуте встречи.
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