Олимпийские чемпионы обратились к Президенту с требованием сохранить Министерство спорта

Чемпионы и призеры Олимпийских Игры разных годов и десятилетий посредством официального письма обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой сохранить их профильное ведомство – Министерство спорта, и не допустить его слияния с Министерствами культуры и охраны здоровья, сообщает XSPORT.

Под соответствующей петицией подписались Эльбрус Тадеев, Анна Бессонова, Ирина Дерюгина, Ирина Лищинская, Нина Уманец, Вадим Гутцайт и многие другие.

Напомним, что в конце ноября СМИ сообщали о том, что в рамках реформы Кабинета Министров идет активное обсуждение упразднения Министерства молодежи и спорта Украины и слияния его с Министерствами культуры и охраны здоровья. Премьер-министр Арсений Яценюк готовится к годовому отчету перед парламентом, рассчитывая на продление полномочий правительства. Для этого в Кабмине разрабатывают драфт программы деятельности на будущий год, и реформа с сокращением и объединением Министерств.

Ранее инициативу слияния прокомментировал также президент Федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко. "В кулуарах Кабинета Министров Украины уже не первую неделю ходят слухи, что Министерство молодежи и спорта Украины собираются объединить с Министерством здравоохранения Украины и Министерством культуры Украины сделав одну структуру. Это не реформа, а обычный популизм и попытка полного и окончательного уничтожения спортивной отрасли. До XXI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро осталось полгода. Выглядит так, будто стратегической задачей нынешнего правительства является срыв подготовки украинских спортсменов к основному мировому спортивному мероприятию. Как по мне, кто-то хочет подставить престиж нашей страны на международной спортивной арене. Именно поэтому мы решили обратиться с письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, председателям депутатских фракций Верховной Рады Украины и всем руководителям Национальных федераций как по олимпийским, так и неолимпийским видам спорта поддержать Председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Артура Палатного в том, что Министерство молодежи и спорта Украины нужно сохранить, как отдельный орган центральной исполнительной власти в Украине".