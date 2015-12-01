Порошенко подписал закон о борьбе с договорными матчами

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений за номером №2243а, сообщает пресс-служба Президента.

Одним из инициаторов закона о борьбе с договорными матчами является президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Данный закон был принят Верховной Радой Украины 3 ноября.

Закон начнет действовать с момента опубликования его в газете "Голос Украины".