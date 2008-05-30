УЕФА назначил день матча за Суперкубок между МЮ и Зенитом

Матч за Суперкубок Европы, в котором сыграют победитель Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" и обладатель Кубка УЕФА питерский "Зенит", состоится 29 августа в Монако. Эту дату назначил Союз европейских футбольных ассоциаций на встрече с представителями двух клубов в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.

Игра состоится на стадионе "Луи II" и откроет новый еврокубковый сезон. На встрече была обнародована информация о том, что билеты на матч через официальный сайт УЕФА будут продаваться с 7 по 21 июля, а выделенные участникам встречи квоты будут распространяться через клубы.

В игре за Суперкубок Европы встречаются победители еврокубковых турниров, напоминает Лента.ру . "Зенит" 14 мая в Манчестере выиграл финал Кубка УЕФА у шотландского "Рейнджерс" со счетом 2:0, а "Манчестер Юнайтед" 21 мая в Москве в финале Лиги чемпионов по пенальти обыграл "Челси". В прошлом году обладателем Суперкубка стал итальянский "Милан".