Кличко заявил, что Фьюри заслужил победу, но рассчитывает на реванш

"Фьюри заслужил победу. Он был быстрее и точнее. Я пытался "подобрать к нему ключ", но не смог переломить ход боя. Безусловно, я рассчитываю на реванш", - сказал Кличко в комментарии немецким СМИ, пишет Проспорт.

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Бой продлился все 12 раундов и завершился единогласной победой Фьюри. Счет судейских записок: 115-112, 115-112, 116-111.

Отметим, что в 11-м раунде рефери Тони Уикс снял с британца очко за удар по затылку.

Таким образом, Владимир Кличко потерпел первое поражение за 11 лет.