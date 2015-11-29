Бой Кличко-Фьюри (фотогалерея)

01:25, 29 ноября 2015
Спорт
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В Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко по очкам проиграл бой британцу Тайсону Фьюри.

По итогам 12 раундов все судьи единогласно отдали предпочтение более молодому спортсмену. 

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