Бой Кличко-Фьюри (фотогалерея)
01:25, 29 ноября 2015Спорт
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В Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.
Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко по очкам проиграл бой британцу Тайсону Фьюри.
По итогам 12 раундов все судьи единогласно отдали предпочтение более молодому спортсмену.
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