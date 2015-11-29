Бой Кличко-Фьюри (фотогалерея)

В Дюссельдорфе завершился бой за титул чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine», в котором Владимир Кличко и Тайсон Фьюри провели все 12 раундов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter