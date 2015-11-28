Матч УПЛ "Александрия" - "Металлист" начался с получасовой задержкой: игроки "Металлиста" отменили бойкот

В Александрии с 30-минутной задержкой начался матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и харьковским "Металлистом".

Футболисты харьковского клуба, ранее принявшие решение бойкотировать матч, после встречи со своими болельщиками, приехавшими в Александрию поддержать команду, отменили собственное решение. Матч начался с 30-минутной задержкой.

"Металлист" вышел на матч в оптимальном составе, где присутствуют все сильнейшие игроки.

Владельцем ФК "Металлист" является опальный олигарх Сергей Курченко. В Украине против него возбуждены ряд уголовных дел, связанных с деятельностью группы компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).