Матч УПЛ "Александрия" - "Металлист" начался с получасовой задержкой: игроки "Металлиста" отменили бойкот
17:35, 28 ноября 2015Спорт
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В харьковском клубе критическая ситуация с финансированием, которая едва не привела к срыву матча.
metalist.ua
В Александрии с 30-минутной задержкой начался матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу между "Александрией" и харьковским "Металлистом".
Футболисты харьковского клуба, ранее принявшие решение бойкотировать матч, после встречи со своими болельщиками, приехавшими в Александрию поддержать команду, отменили собственное решение. Матч начался с 30-минутной задержкой.
"Металлист" вышел на матч в оптимальном составе, где присутствуют все сильнейшие игроки.
Владельцем ФК "Металлист" является опальный олигарх Сергей Курченко. В Украине против него возбуждены ряд уголовных дел, связанных с деятельностью группы компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).
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