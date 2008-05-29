Футболисты в Англии получили суперрекордную зарплату

Совокупная заработная плата футболистов, выступающих в клубах английской премьер-лиги в сезоне-2007/08 превысила один миллиард фунтов стерлингов. Это рекордный показатель в истории лиги, на 115 миллионов больше, чем в прошлом сезоне, пишет издание The Telegraph. Такие данные приводит авторитетная аудиторская компания Deloitte.

Английская премьер-лига - самый высокооплачиваемый и самый доходный футбольный чемпионат в Европе. На втором месте по зарплатам идет испанская "примера", в которой футболисты за прошедший сезон заработали - в пересчете на фунты стерлингов - 538 миллионов. В чемпионатах Италии, Франции и Германии игроки получили в два раза меньше.

При этом соотношение зарплата/общие расходы в клубах Англии составляет 63 процента – примерно то же, что и в других ведущих европейских чемпионатах. По данным Deloitte, общий долг клубов премьер-лиги составляет 2,47 миллиарда фунтов стерлингов, но почти миллиард из этих средств приходится на так называемые "мягкие беспроцентные ссуды", выданные владельцами клубов.

Лента.ру