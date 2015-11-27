Сборная Украины проведет один домашний матч без зрителей - решение УЕФА
16:55, 27 ноября 2015Спорт
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Контрольно-этический дисциплинарный комитет УЕФА принял ряд решений по поводу нарушений правил безопасности и порядка на матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2016 года между национальными сборными Украины и Испании, который состоялся 12 октября 2015 года на НСК «Олимпийский» в Киеве.
УЕФА наказала украинскую сборную за поведение болельщиков / uefa.com
По результатам решения дисциплинарного органа ФФУ должна провести свой следующий домашний матч в соревнованиях под эгидой УЕФА за закрытыми дверями, сообщает пресс-служба ФФУ.
Кроме того, национальная ассоциация обязана уплатить штраф за нарушения, которые были зафиксированы в течение матча, в размере 97 тысяч евро.
С полным текстом решения Контрольно-этического дисциплинарного комитета УЕФА от 19 ноября 2015 года можно ознакомиться здесь.
УЕФА наказала сборную Украины за расистское поведение болельщиков во время матча Украина - Испания.
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