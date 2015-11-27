Сборная Украины проведет один домашний матч без зрителей - решение УЕФА

По результатам решения дисциплинарного органа ФФУ должна провести свой следующий домашний матч в соревнованиях под эгидой УЕФА за закрытыми дверями, сообщает пресс-служба ФФУ.

Кроме того, национальная ассоциация обязана уплатить штраф за нарушения, которые были зафиксированы в течение матча, в размере 97 тысяч евро.

С полным текстом решения Контрольно-этического дисциплинарного комитета УЕФА от 19 ноября 2015 года можно ознакомиться здесь.

УЕФА наказала сборную Украины за расистское поведение болельщиков во время матча Украина - Испания.