Министр Украины по делам семьи молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО избран Почетным президентом Федерации фигурного катания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, такое решение было принято сегодня в Киеве на отчетно-выборной конференции Украинской федерации фигурного катания на коньках.

На должность президента Федерации была переизбрана Людмила СУПРУН.

Также в ходе конференции были определены новые стратегические направления развития украинской школы фигурного катания на коньках. В выступлениях неоднократно подчеркивалось, что позитивная динамика развития дает основания надеяться на воспитание отличного резерва, который достойно будет представлять Украину на будущих Олимпийских играх в Ванкувере.