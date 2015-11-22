Женская сборная Украины по шахматам завоевала серебро чемпионата Европы

В Рейкьявике (Исландия) завершился командный чемпионат Европы по шахматам, где по сумме 9 туров сборная Украины набрала 15 очков (7 побед, 1 ничья, 1 поражение) и завоевала итоговое 2-е место.

В матче заключительного тура сборная Украины встречалась с командой Нидерландов и одержала убедительную победу со счетом 3,5:0,5 очка. Единственная ничья была зафиксирована в партии Анны Музычук и Анне Хааст. В других партиях украинки были сильнее соперниц - Мария Музычук одолела Жаокин Пенг, Анна Ушения была сильнее Леи Ланчавы, а Инна Гапоненко переиграла Анну-Марию Казарян.

Основные соперницы украинок в борьбе за серебро - команда Грузии - неожиданно потеряла командное очко в матче со сборной Австрии, сыграв вничью 2:2.

Таким образом, чемпионом Европы стала сборная России - 17 баллов, у Украины - 15, у Грузии - 14.

Мужская сборная Украины финишировала на 5-м месте - 12 очков (6 побед и 3 поражения). Чемпионом Европы здесь также стала команда России (15), опередившая Армению и Венгрию (по 13).

Как сообщал УНИАН, командный чемпионат Европы по шахматам проходил в Рейкьявике с 12 по 22 ноября.