Степаненко: "Сегодня был тяжелый день, тяжелый матч"

После выхода сборной Украины на Евро-2016 в эфире канала «Футбол 1» своими впечатлениями поделился полузащитник украинцев Тарас Степаненко.

- Что сейчас на душе?

- Только радость. Сегодня был тяжелый день, тяжелый матч. Мы выстояли, едем во Францию. Мы очень рады. Думаю, довольна и вся Украина.

- Что случилось в первом тайме?

- Они сразу побежали вперед, забили быстрый гол. Мы говорили, что не надо было фолить около своей штрафной. Рослые словенцы хорошо играют при стандартах. Так и получилось. Была небольшая паника, потом выровняли игру. Соперник много провоцировал, да и судья поддавался на публику. Слава Богу, ушли на перерыв. Во втором тайме уже спокойно начали играть. Могли забить раньше.

- Помните момент, когда Пятов спас. Что тогда произошло?

- Я играл с ним. Когда разворачивался, поехала нога. Просили полить поле перед игрой – его не полили. Получилось, то ли роса выпала, то ли в перерыве полили. Слава Богу, что Андрей выручил.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Словении в ответном матче плей-офф Евро-2016 - 1:1 - и, с учетом победы в первом матче (2:0), вышла в финальную часть чемпионата Европы.