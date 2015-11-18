Селезнев: "Я доволен, что играю в сборной Украины, мне больше ничего не надо"

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился своими эмоциями после ничьей со сборной Словении (1:1), в эфире телеканала "Фубол 1".

"Сегодня не получилось яркой игры, скоростей, техники, но те эмоции, силы и желание мы отдали. В моей карьере было два отбора, мы не попали. Мы проиграли Греции и Франции. Такой случай бывает раз в жизни, да и то не у каждого. Сегодня мы вышли. Я считаю себя счастливым человеком, я с третьей попытки попал на Евро", - отметил Евгений.

Говоря о собственной игре, форвард заметил: "Сегодня я не забил, забили другие люди. Главное, что выиграла команда. Я не страдаю тем, что не забил. Сегодня не голы решали, а командные действия. Когда боролись, бились и отдавали все силы, которые были. То, что у нас было, мы отдали все и даже чуточку больше".

"Если вы обратили внимание, ни одного слова плохого мы друг другу не сказали. Мы все вместе, друг за друга. Не знаю, как в сборной Франции, Италии, Испании. Я доволен, что играю в сборной Украины. Мне больше ничего не надо. Мы все вместе", - подытожил Селезнев.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Словении в ответном матче плей-офф Евро-2016 и, с учетом победы в первом матче (2:0) вышла в финальную часть чемпионата Европы.