Сегодня не было футбола, были одни лишь провокации – Коноплянка

Коноплянка сказал, что рад этой победе, хоть на поле было больше провокаций, чем футбола, передает ТСН.

"Все эмоции оставили в игре. Мы сейчас очень счастливы.

Знали, что будет такой футбол, но действительно очень противно играть против таких команд. Никакого футбола не было сегодня, одни лишь провокации. Поэтому я вдвойне рад этой победе!

Я знал что мы выиграем и даже до первой игры об этом говорил. Мы играем в футбол и именно поэтому мы едем на Евро", – рассказал хавбек команды Михаила Фоменко.

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