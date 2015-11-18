Сегодня не было футбола, были одни лишь провокации – Коноплянка
В раздевалке сразу после окончания игры впечатлениями поделился один из лидеров "сине-желтых" Евгений Коноплянка.
Коноплянка сказал, что рад этой победе, хоть на поле было больше провокаций, чем футбола, передает ТСН.
"Все эмоции оставили в игре. Мы сейчас очень счастливы.
Знали, что будет такой футбол, но действительно очень противно играть против таких команд. Никакого футбола не было сегодня, одни лишь провокации. Поэтому я вдвойне рад этой победе!
Я знал что мы выиграем и даже до первой игры об этом говорил. Мы играем в футбол и именно поэтому мы едем на Евро", – рассказал хавбек команды Михаила Фоменко.
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