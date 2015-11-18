Фоменко после игры со Словенией: "Эмоции остались на футбольном поле"

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал ответный матч плей-офф отбора Евро-2016 против Словении в эфире ТК Футбол.

В частности, на вопрос об эмоциях после игры, тренер заметил: "Эмоции остались на футбольном поле. Я рад, что ребята не поплыли после пропущенного гола, молодцы, «дострелялись», как говорится, до конца. Конечно, были ситуации, которых не должно было быть, но «що маємо, те маємо».

Отвечая на вопрос о том, какие коррективы были внесены в игру в перерыве матча, Фоменко отметил: "Это рабочие моменты. Все же понимают, что лучшая оборона – это атака. И игру в атаке мы пересмотрели. Было много эмоций и с их стороны, и с нашей стороны, но выдержали. Мы же понимаем, что такой игры еще не было ни в нашем исполнении, ни в исполнении соперника".

Говоря про не самое лучшее физическое состояние команды, Фоменко акцыентировал внимание: "Соперник также не мог поменять полсостава. Они поменяли двоих игроков, мы – одного. Потом были замены по ходу матча, так что - все нормально".

Говоря о сопернике в целом, тренер отметил: "Стандарты – сильная сторона словенцев. Мы готовились. В последних матчах были моменты, когда они по 8 человек приходили на стандарты. Но наши ребята молодцы. Не дали создать достаточно моментов. Кроме того, соперники играли грубо. Это матч, в котором решалась судьба путевки на Евро, и все понимали, насколько этот матч важен, оттого и было столько эмоций".

"Ощущали поддержку болельщиков. А для кого же мы играем? Для болельщиков. Это же не клубная команда, это сборная. Все ребята понимают, в какой команде играют", подытожил Фоменко.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины сыграла вничью с командой Словении в ответном матче плей-офф Евро-2016 и, с учетом победы в первом матче (2:0) вышла в финальную часть чемпионата Европы.