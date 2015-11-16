Мужская сборная Украины по шахматам занимает 2-е место на командном чемпионате Европы

Женская команда занимает в своем турнире 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне украинцы со счетом 2,5:1,5 очка обыграли команду Азербайджана.

Свою партию на первой доске выиграл Павел Эльянов, оказавшийся сильнее Шахрияра Мамедьярова. Остальные три поединка завершились вничью - Юрий Криворучко против Теймура Раджабова, Антон Коробов против Аркадия Найдича и Александр Арещенко против Эльтая Сафарали. Василий Иванчук в этот день участия в матче не принимал.

В свою очередь, основной конкурент украинцев сборная России с таким же счетом обыграла команду Испании - 2,5:1,5 очка.

В турнирной таблице у сборных России и Украины по 6 командных очков (3 победы), но по дополнительным показателям россияне на 3 балла впереди. На третьем месте сборная Франции, на счету которой 2 победы и 1 ничья - 5 баллов.

В свою очередь, женская сборная Украины в матче с одним из фаворитов турнира командой Грузии уступила со счетом 1,5:2,5 очка.

Единственную победу в этом матче одержала Мария Музычук, оказавшаяся сильнее Наны Дзагнидзе. В свою очередь, Анна Музычук и Бела Хотенашвили сыграли вничью. А на третьей и четвертой досках украинки потерпели поражения - Наталья Жукова от Лейлы Джавахишвили, а Инна Гапоненко от Нино Бациашвили.

Таким образом, на счету украинок 2 победы и 1 поражения - 4 очка. Команда занимает 7-е место в общем зачете. Лидерами турнира являются команды России, Грузии (обе - по 6 очков) и Франции (6). Россиянки опережают грузинок по дополнительным показателям.

Командный чемпионат Европы по шахматам проходит в Рейкьявике (Исландия) с 12 по 22 ноября.