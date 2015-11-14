Матчи плей-офф отбора Евро-2016 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах теракта в Париже
18:17, 14 ноября 2015Спорт
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УЕФА выступил с заявлением по поводу трагических событий в столице Франции.
uefa.org
В связи с событиями в Париже команды, выступающие в турнирах УЕФА в ближайшие дни, будут играть с черными повязками, а матчи начнутся с минуты молчания, сообщает официальный сайт Союза европейской футбольной ассоциации.
В субботу УЕФА также выступил с заявлением, в котором выражает Франции свою поддержку после терактов во французской столице.
"УЕФА глубоко шокирован и опечален трагическими событиями, произошедшими в Париже вчера вечером, и выражает свою солидарность и поддержку Франции и всем, кого затронули эти ужасные происшествия", - говорится в заявлении.
Серия терактов в Париже произошла в пятницу поздно вечером и, по последним данным, унесла жизни 153 человек.
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