Матчи плей-офф отбора Евро-2016 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах теракта в Париже

В связи с событиями в Париже команды, выступающие в турнирах УЕФА в ближайшие дни, будут играть с черными повязками, а матчи начнутся с минуты молчания, сообщает официальный сайт Союза европейской футбольной ассоциации.

В субботу УЕФА также выступил с заявлением, в котором выражает Франции свою поддержку после терактов во французской столице.

"УЕФА глубоко шокирован и опечален трагическими событиями, произошедшими в Париже вчера вечером, и выражает свою солидарность и поддержку Франции и всем, кого затронули эти ужасные происшествия", - говорится в заявлении.

Серия терактов в Париже произошла в пятницу поздно вечером и, по последним данным, унесла жизни 153 человек.