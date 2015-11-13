Кличко обратился к фанатам перед боем с Фьюри (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко записал видеообращение к фанам в преддверии своего боя с британцем Тайсоном Фьюри, сообщает Кlitschko-brothers.

"Дорогие друзья! Не так много осталось до поединка. Всего пару недель и я буду стоять в ринге против Тайсона Фьюри.

На протяжении многих лет вы поддерживали меня вне ринга и в квадрате ринга, зажигали позитивной энергией, огромным желанием победы. Победы это радость: радость для меня, для моей команды, для вас - моих болельщиков. Вы моя команда и я делюсь с вами этой радостью.

Я знаю - это ответственно. Я знаю - это непросто, но я еще раз хочу сказать, что ваше вниманию на протяжении многих лет и ваша поддержка заряжают меня. Заряжает на новые цели и новые задачи.

Я горжусь тем, что выхожу под украинским флагом, я люблю свой родной город Киев и хочу передать привет из тренировочного лагеря и сказать - до новых встреч: кто-то из вас будет наблюдать бой по телевизору, а кто-то лично в Дюссельдорфе. До новых встреч 28 ноября в поединке против Тайсона Фьюри", - сказал Владимир.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Фьюри состоится 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия).