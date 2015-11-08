"Днепр" выиграл у "Говерлы" и вернул себе 3-е место в Премьер-лиге

В Днепропетровске завершился матч 14-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимал на своем поле ужгородскую "Говерлу" и выиграл со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

"Днепр" сразу же захватил территориальное и игровое преимущество, но на протяжении первой 45-минутки так и не смог воплотить его в гол. А после перерыва, в начале второго тайма, хозяевам удали две результативные атаки подряд.

На 52-й минуте Матеус приблизился к штрафной "Говерлы" и хлёстко пробил - мяч задел ногу Вячеслава Лухтанова и влетел в сетку. Рикошет дезориентировал вратаря Артура Рудько. А спустя десять минут, на 62-й, после прострела Романа Безуса с правого фланга Евгений Селезнев отправил мяч в сетку. После первого удара форварда мяч попал в защитника, но со второй попытки Селезнев точно пробил в дальний угол.

Таким образом, "Днепр" набрал 27 очков и на 2 балла опередил в турнирной таблице луганскую "Зарю" (25). Днепропетровцы вернулись на 3-е место.