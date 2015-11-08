УПЛ, 14-й тур, "Динамо" - "Сталь": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на своем поле днепродзержинскую "Сталь".

В этой игре сошлись команды, которые занимают в турнирной таблице 2-е и 10-е места.

Киевское "Динамо" посреди недели проиграло важнейший матч английскому "Челси" и практически лишилось шансов продолжить еврокубковый сезон в плей-офф ЛЧ. Вместе с тем, гонка с «Шахтером» уже сейчас входит в очень важную стадию, когда любая потеря очков дорого будет стоить весной. «Сталь» именно из тех амбициозных противников, которые готовы положить все силы даже на поле чемпиона, чтобы не проиграть ему.

Встреча первого круга должна быть памятнрй и для «Динамо», ведь волевой выигрыш стал возможным лишь благодаря пенальти и удалению Николая Ищенко - 2:1. Днепродзержинцы в гостях чувствуют себя менее уверенно, больше раза за игру не забивая, сделав это всего лишь трижды. Но и пропустили 2 мяча от хозяев лишь тогда, когда ими выступали «горняки». Впрочем, динамовцам на НСК «Олимпийский» пока что вообще никто, кроме «Шахтера», не забивал. А вот в атаке столичная команда во всех других поединках отмечается не менее 2-х раз, но и не больше 3-х.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Динамо". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,08 к 1, в то время как на ничью - 9,54 к 1, а на победу "Стали" - 17,87 к 1.

Матч "Динамо" - "Сталь" начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.