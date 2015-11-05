Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА на 28-е место

Команда Михаила Фоменко переместилась с 24-го на 28-е место, сообщается на официальном сайте ФИФА.

На данный момент, у украинской команды 806 баллов против 874 в прошлом рейтинге в октябре.

В октябре сборная Украины обыграла сборную Македонии (2:0), но уступила команде Испании - 0:1. В ноябре украинцы проведут два матча плей-офф квалификации Евро-2016 со сборной Словении.

Сборную Украины опередили команды России, Мексики, Эквадора и Боснии и Герцеговины. Наиболее впечатляющий рывок в рейтинге совершили эквадорцы и боснийцы. которые улучшили свои показатели сразу на десять мест.

Существенные изменения произошли и в 10-ке лидеров мирового футбола. Так, сильнейшей командой впервые стала сборная Бельгии, месяц назад располагавшаяся на 3-м месте. С первого на третье место опустилась команда Аргентины. а сборная Германии осталась на 2-м месте. Далее следуют команды Португалии, Чили, Испании, Колумбии, Бразилии, Англии и Австрии.

Рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц. Следующая версия будет опубликована 3 декабря.