Украинский пловец Романчук победил на этапе Кубка мира в Дохе
11:39, 04 ноября 2015Спорт
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В Дохе (Катар) завершился этап Кубка мира по плаванию, где в заплыве на дистанции 1500 м. вольным стилем у мужчин побиде одержал украинец Михаил Романчук.
xsport.ua
Его партнер по команде Сергей Фролов в этом же заплыве финишировал на 4-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.
Романчук проплыл дистанцию за 15 минут 07.06 секунды.
Украинец на 0,91 секунды опередил Дамьена Джоли из Франции. Третьим финишировал Стефан Милне из Великобритании.
Сергей Фролов финишировал 4-м и отстал от победителя на 5,58 секунды. но от финишировавшего 3-м Милне украинец отстал лишь на 0,51 секунды.
Как сообщал УНИАН, ранее на этапе КМ в Дохе бронзовую медаль завоевала Дарья Зевина.
Этап КМ в Дохе проходил 2-3 ноября.
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