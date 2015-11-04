Украинский пловец Романчук победил на этапе Кубка мира в Дохе

Его партнер по команде Сергей Фролов в этом же заплыве финишировал на 4-м месте, сообщает официальный сайт соревнований.

Романчук проплыл дистанцию за 15 минут 07.06 секунды.

Украинец на 0,91 секунды опередил Дамьена Джоли из Франции. Третьим финишировал Стефан Милне из Великобритании.

Сергей Фролов финишировал 4-м и отстал от победителя на 5,58 секунды. но от финишировавшего 3-м Милне украинец отстал лишь на 0,51 секунды.

Как сообщал УНИАН, ранее на этапе КМ в Дохе бронзовую медаль завоевала Дарья Зевина.

Этап КМ в Дохе проходил 2-3 ноября.