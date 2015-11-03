Украинский теннисист Долгополов проиграл испанцу Ферреру в матче второго круга турнира в Париже

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6, сообщает Большой теннис Украины.

Поединок продолжался чуть более часа.

Феррер, являющийся чемпионом парижского Мастерса-2012 не дал первой ракетке Украины и шанса зацепиться за свою подачу - 0 брейк-поинтов у Долгополова против 4 из 7 реализованных у Феррера.

Долгополов был единственным представителем Украины в основной сетке турнира.

Соревнования во Франции проходят со 2 по по 8 ноября.