Украинский теннисист Долгополов проиграл испанцу Ферреру в матче второго круга турнира в Париже
15:35, 03 ноября 2015Спорт
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В Париже завершился матч 2-го круга теннисного турнира BNP Paribas Masters категории ATP World Tour 1000, в котором лучший теннисист Украины Александр Долгопов противостоял Давиду Ферреру (Испания) и легко проиграл в двух партиях.
btu.org.ua
Матч завершился со счетом 2:6, 2:6, сообщает Большой теннис Украины.
Поединок продолжался чуть более часа.
Феррер, являющийся чемпионом парижского Мастерса-2012 не дал первой ракетке Украины и шанса зацепиться за свою подачу - 0 брейк-поинтов у Долгополова против 4 из 7 реализованных у Феррера.
Долгополов был единственным представителем Украины в основной сетке турнира.
Соревнования во Франции проходят со 2 по по 8 ноября.
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