Лига чемпионов, 4-й тур, "Шахтер" - "Мальме" - 4:0: онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся аутсайдеры Группы А, занимающие 3-4 места. Более того, "Шахтер" проиграл все три предыдущих матча, в то время как "Мальме" выиграл первую очную игру у горняков на своем поле. Таким образом, у лидеров таблицы испанского "Реала" (Мадрид) и французского ПСЖ (Париж) по 7 очков, "Мальме" 3, "Шахтера" - 0.

Первая игра в Швеции завершилась со счетом 1:0 в пользу "Мальме". Таким образом, для того, чтобы не только догнать шведов по очкам, но и обойти их в турнирной таблице за счет лучших показателей в личных встречах, вице-чемпиону Украины необходимо выигрывать во Львове с разницей в два мяча и более - 2:0, 3:1 и т.д. В случае победы с минимальным счетом (2:1, 3:2), шведы получат преимущество за счет голов забитых на чужом поле. А в случае повторения результата первой очной игры - 1:0 в пользу хозяев поля - "Мальме" все равно останется на 3-м месте за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы. Сейчас у шведской команды эта разница составляет "-3" (1:4), в то время как у горняков - "-8" (0:8).

"Шахтер" не только не набрал ни одного очка в предыдущих матчах, но и не забил ни одного гола.

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу накануне игры отметил:"Мы сделали выводы. Мы выглядели не очень хорошо, но разобрали ошибки и будем стараться сыграть лучше. В первую очередь, важна мотивация - на выезде мы все же думали, что легко возьмем очки. Мы были расслабленными, довольствовались тем, что доминировали и много владели мячом. Надеюсь, завтра будем более мотивированными, чем "Мальме", и добьемся положительного результата. Постараемся действовать быстрее. Нашим бразильским футболистам будет необходимо активнее вступать в единоборства. Уверен, будет непросто, ведь в составе соперника есть футболисты высокого класса, такие как Маркус Розенберг. Но мы в любом случае постараемся изо всех сил".

В свою очередь, наставник "Мальме" Оге Харейде считает: Ожидаю, что завтра "Шахтер" бросит в атаку все свои силы, чтобы забить. Мы видели, как он играли против нас в Швеции, и в этот раз, полагаю, ему придется рисковать даже больше. Мы сосредоточимся на защите, но если нам удастся хорошо переходить от обороны к атаке и использовать свободные зоны, "Шахтеру" будет очень тяжело. Все сведется к тому, как мы сыграем в защите и атаке. Футбол строится именно на этом. Все любят яркие моменты в штрафных площадках, и думаю, что завтра этого будет в изобилии. Я был во Львове в 1999-м с "Хельсингборгом", играя против "Карпат" в Кубке УЕФА. Тогда мы прошли дальше по пенальти [после двух ничьих со счетом 1:1], так что надеюсь, что не проигрывать в этом городе станет для меня хорошей традицией".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается "Шахтер". На победу украинского клуба ставки принимаются с коэффициентом 1,32 к 1, в то время как на ничью - 5,11 к 1, а на победу "Мальме" - 8,44 к 1.

Матч "Шахтер" - "Мальме" начнется во Львове в 21.45. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 10. Бернард, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 21. Гладкий

Запасные: 30. Пятов, 18. Ордец, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 28. Тайсон, 9. Дентиньо, 19. Феррейра

Мальмё: 1. Виланд, 2. Па Конате, 3. Тиннерхольм, 17. Бенгтссон Р., 6. Левицки О., 8. Аду, 20. Родич В., 21. Арнасон, 23. Бергет, 28. Джурджич, 9. Розенберг

Запасные: 29. Андерссон, 25. Карвальо, 26. Виндхейм, 13. Йотун, 5. Ракип, 19. Эйкрем, 11. Мехмети

Что же, отступать некуда. Красноречивый 0 в турнирной таблице после первого круга - трех матчей группового турнира - должен гнать вперед горняков без оглядки. Перед первым матчем в Швеции тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассуждал о том, что две победы позволят его команде еще побороться за 2-е место в группе и выход в плей-офф ЛЧ. Теперь главное - попытаться завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы.

Вперед, "Шахтер"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Горняки развели мяч с центра поля. И тут же фланговая атака "Шахтера" - Срна навесил мяч с фланга, защитники отбились.

2. БЕРНАРДДДДД!!!! Шикарный момент имел бразилец оказавшись один в районе 11-метровой отметки, но попал прямо во вратаря...

3. Шведы держат мяч в центре поля, пытаются успокоить градус игры.

4. Азеведо отсро отдавал острый пас в штрафную на Марлоса. но защитники сумели выцарапать мяч у бразильца. Очень серьезно настроены горняки...

5. Азеведо навешивал в штрафную с угла - Срна бил с линии штрафной, но не попал как следует по мячу.

6. Вратарь Вилланд вовремя вышел из ворот к центру штрафной и перехватил острый пас из глубины поля на Тейшейру.

7. Марлос бил в дальнйи угол после скидки Гладкого - чуть неточно. Самую малость...

8. Степаненко столкунлся с Левицким и нечаянно нанес сопернику болезненный удар локтем. Чисто игровой момент.

9. Долго колдуют над шведом врачи. Как оказалось, очень серьезную травму ему нанес Степаненко.

10. Замена у "Мальме" - Ракип вместо Левицки.

11. Возобновилась игра и тут же травму головы получает Родич. Ничего страшного, поднимается швед с поля.

12. Родич подает штрафной - прямо в руки Пятову.

13. Гладкий запорол очередной острый момент горняков - долго раздумывал, а потом ударил в ногу защитника, угловой.

14. Угловой разыграли горняки, шведские защитники в борьбе с Бернардом отобрали мяч.

15. Судья наконец-то заметил нарушение правил на Бернарде - в центре поля.

16. Фред пытался перевести мяч на Тейшейру - слишком сильный и неточный пас.

17. Шведы пытались провести атаку, но Розенберг нарушил правила в атаке "подсев" под соперника.

18. И вновь не проходит пас с фланга у горняков - как и в первом матче в Мальме, защитники очень плотно играют у шведов.

19. Луческу весь в игре. Эмоциональность тренера - лишнее подтверждение огромной значимости матча. Игроки, кажется, понимают своего наставника.

20. Срна прострелил ша Тейшейру, снова получил мяч и снова выполнил неудачный прострел в штрафную.

21. Бернар навесил в штрафную на Гладкого, и тот в борьбе с соперником головой ударил слишком неточно. Плюс, по мнению судьи, Гладкий нарушил правила в борьбе с защитником.

22. Марлос в борьбе с Конате на линии штрафной теряет мяч.

23. Джурджич упускает супермомент для "Мальме". Выйдя один на один ударил прямо в Каниболоцкого. Неожиданный и очень опасный момент.

24. В центре поля идет игра. Горняки явно не ожидали столь резкой и острой атаки соперника.

25. Срна прострелил низом - и вновь Виланд начеку. Хладнокровно действует вратарь.

26. Вне игры... Гол Степаненко не засчитан... Массированная атака горняков привела к голу, но забитому с нарушением правил. До этого горняки дважды били по воротам в течении нескольких секунд - неудачно.

27. ГЛАДКИЙ!!! Супермомент был у Александра на добивании после удара Срны. Гладкий просто промазал... Поехала нога у игрока на газоне Львов-Арены.

29. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ГЛАДКИЙЙЙЙ!!!!! 1:0!!!

30. Шикарно играл Виланд, но после очередного навеса с фланга Азеведо и отраженного удара Гладкого, на добивании самого Гладкого у вратаря не было никаких шансов...

31. Атака "Мальме" - Бергет вытолкнул Срну в борьбе за мяч прямо на угловой флажок.

32. Гладкий вновь идет в атаку, но теряет мяч в борьбе с двумя игроками "Мальме".

33. Штрафной в исполнении "Шахтера" - Ракицкий пробил прямо над перекладиной.

34. Красноречивая статистика ударов по воротам - 12:2 в пользу горняков.

35. Тейшейра в прессинге пытался отобрать мяч у соперника на чужой половине поля, но не преуспел в этом - удар от ворот.

36. Бернард навесил на Гладкого, а тот головой ударил прямо в руки Виланду.

37. Марлос совершил шикарный дриблинг в штрафную площадь, но в борьбе с защитниками заработал лишь угловой.

38. "Мальме" вновь попытался пойти в атаку - Срна в столкновении с Розенбергом выиграл мяч и ликвидировал опасность у своих ворот.

39. Тейшейра простреливал с линии штрафной после отличного сольного прохода - слишком сильно и неточно.

40. Марлос нарушил правила на Бергете в опасной близрсти у своих ворот.

41. Родич подавал штрафной - Фред головой выбил мяч.

42. ТЕЙШЕЙРА!!! Отлично выбрал позицию и пробил с дальней дистанции из-за линии штрафной. Чуть-чуть разминулись в полете мяч и ворота.

43. Продолжают горняки атаковать: Срна навесил, Тейшейра головой переправлял мяч в ворота, Виланд отбил мяч на угловой.

44. Бернард перевел мяч на другой фланг на Срну, тот проиграл борьбу защитникам...

45. А теперь шикарный прострел Срны в штрафную - Тейшейра бьет с 11-метровой отметки мимо... Рок какой-то у Алекса в Лиге чемпионов.

3 минуты добавил арбитр ко времени первого тайма.

45+1. Родич ворвался в штрафную - Азеведо выбил мяч на угловой.

45+2. Родич навесил - Розенберг пробил головой мимо ворот. Очень опасный момент был...

45+3. Срна и Бергет получили травмы в столкновении во время подачи углового Родичем.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

Половина задачи выполнена - "Шахтер" выигрывает у "Мальме", но не имеет преимущества по сумме двух игр, что также очень важно. Гости вновь показывают себя крайне дисциплинированной командой, готовой сражаться на поле до последнего, а если понадобится, то и умереть за результат.

У горняков не получился быстрый гол, но, тем не менее, они сумели дожать соперника в середине тайма. Тем не менее, несмотря на полное преимущество хозяев поля, победа пока получается весьма натужной. Редкие, но очень опасные контратаки соперника. заставляют постоянно держать горняков в напряжении.

Во втором тайме горнякам нужно продолжать атаковать и, одновременно, очень внимательно играть в обороне Только так можно будет добиться искомых 2:0.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

Замена в "Шахтере" - Эдуардо вместо Гладкого

Замена в "Мальме" - Йотун вместо Бергета

46. Мяч с центра поля развели игроки "Мальме". Горянки перехватили мяч и Азеведо навесил с фланга - прямо на защитника.

47. ПЕНАЛЬТИ!!! Два предупреждения - Арнассону за фол на Тейшейре, Йотуну - за споры.

48. ГООООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! СРНАААААА!!!!! 2:0!!!! Мяч от Виланда влетел в ворота.

49. Искомое преимущество добыто очень быстро. Что дальше?...

50. Срна сыграл рукой в борье с Конате. Штрафной в пользу "Мальме".

51. Йотун подал штрафной - Розенберг пробил, выше ворот.

52. Бернард в атаке у кромки поля теряет мяч в борьбе со шведскими защитниками.

53. Горняки просто контролируют мяч на половине поля соперника.

54. Срна низом простреливал в штрафную - вновь защитники выбили мяч.

55. ГОООООЛЛЛЛЛЛ!!!! ДА СИЛВА!!!! 3:0

56. Из-за пределов штрафной нанес "корявенький" удар бразилец, но мяч по замысловатой траектории все-таки влетел в ворота...

57. Ответ шведов - прострел на Джурича, но мяч легко ловит в руки Каниболоцкий.

58. Азеведо простреливает в штрафную после многоходовки горняков - защитник выбивает мяч на угловой.

59. После розыгрыша углового Кучер на ровном месте упустил мяч за лицевую линию.

60. Статистика по ударам - 19:4 в пользу "Шахтера".

61. Ракицкий с фланга класно навесил на Тейшейру - тот пробил тчоно в руки вратарю. Доколе?...

62. Предупреждение Степаненко - грубый фол на Джуриче.

63. Как-то успокилась игра в последние минуты...

64. ТЕЙШЕЙРА!!! Да что же это такое... Бернард ударил - вратарь отбил перед собой, Тейшейра добивал - мимо.

65. Ракицкий выбил мяч в аут в борьбе с игроком "Мальме" в потенциально опасной атаке шведов.

66. Бернард подавал в штрафную на Да Силву - тот вне игры.

67. "Мальме" идет в атаку, но вновь шведы натыкаются на защитников...

68. Предупреждение Срне - симуляция в чужой штрафной площади.

69. Замена в "Шахтере" - Тайсон вместо Фреда.

70. Эдуардо оказался в оффсайде после отличного паса Срны из глубины поля.

71. В атаке был "Мальме" - Розенберг сфолил на Фреде и свел на нет все усилия партнеров по команде.

72. В атаке "Шахтер", и вновь пас на Тейшейру - слишком сильный...

73. ГОООЛЛЛЛЛ!!!! ТЕЙШЕЙРААААААА!!!! 4:0!!! ОН все-таки забил...

74. Широкая размашистая атака получилась у горяков - Срна навесил с фланга, Азеведо пробил во вратаря, а Тейшейра головой поразил ворота.

75. Замена в "Мальме" - Эйкрем вместо Джурджича.

76. Замена в "Шахтере" - Коваленко вместо Бернарда.

77. Коваленко тут же совершает фланговый проход и подает в штрафную. Удачный сольный проход молодого игрока горняков.

78. Срна зарабатывает очередной угловой в борьбе с защитниками "Мальме".

79. Неудачно разыграли штрафной горняки... Команды уже пешком по полю ходят...

80. Горняки легко и уверенно контролируют мяч и ситуацию на поле.

81. Пошли все-таки горняки в атаку - Тейшейра оказался в оффсайде после паса Срны.

82. Ответ "Мальме" - навес от центральной линии в штрафную на Розенберга, но Каниболоцкий уверенно ловит мяч в руки.

83. Едва ПЯТЫЙ гол не забили горняки. Но навес в штрафную с фланга привел к столкновению в воздухе игроков "Шахтера" и "Мальме" и обоюдным травмам...

84. Таннерхольм получил травму и покинул поле. В меньшинстве будут какое-то время играть шведы.

85. Срна отдавал острый пас на Тайсона, но шведский защитник опередил бразильца и выбил мяч на угловой.

86. Коваленко сбили шведы - опасный штрафной для горняков.

87. После быстрого розыгрыша штрафного да Силва пробил по воротам - Виланд с большим трудом парировал мяч.

88. Предупреждение получает Кучер - умышленная игра рукой. Глупый фол при счете 4:0 в самой концовке игры.

89. Йотун ударил по воротам с линии штрафной в атаке "Мальме" - выше ворот.

90. Удаление Арнасона - второе предупреждение за грубый фол на Степаненко. В меньшинстве заканчивают матч шведы...

3 минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90+1. Предупрежденией Тейшейре - грубый фол на Розенберге. Разошлись игроки в концовке, и арбитр тоже не подкачал...

90+2. На Кучере сфолили шведы в атаке.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с победой!

Спасибо за внимание!!!